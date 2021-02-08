От машин пострадали петербургские набережные

Две набережные Санкт-Петербурга пострадали в минувшие выходные от машин. Что стало причиной ДТП – лихачество, невнимательность или гололед – будет выяснять Госавтоинспекция.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", одной из "жертв" автомобилистов стала Петроградская набережная. В результате неудачного маневра водитель потерял управление. Его автомобиль врезался в металлическую конструкцию ограды и полностью снес ее, проделав дыру. Пока ремонт сделали на скорую руку и установили временную ограду. Обошлось без пострадавших.

Авария на набережной реки Смоленки могла закончиться трагедией. Легковушка, врезавшись на полной скорости в ограждение, перелетела ее и вылетела на покрытую льдом реку. Машина перевернулась, но лед ее выдержал. Автоледи за рулем даже не пострадала. В случае, если ее вина в случившемся будет доказана, женщину обяжут оплатить ремонт разрушенного имущества города.