В Крыму спущен на воду новейший патрульный корабль

Новейший патрульный корабль "Сергей Котов" спущен на воду. Торжественная церемония состоялась на крымском заводе "Залив" в Керчи. В ней приняли участие начальник Главного штаба ВМФ Александр Витков, а также глава Республики Крым Сергей Аксенов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Сергей Котов" – это уже четвертый корабль проекта 22160. "Василий Быков", "Дмитрий Рогачов" и "Павел Державин" переданы флоту.

Патрульные корабли проекта 22160 отличаются небольшими размерами: длина – 91 метр, ширина – 14 метров, водоизмещение – около 1500 тонн. Основное вооружение – 76-миллиметровая артиллерийская установка АК-176, а также несколько тумб под крупнокалиберные пулеметы.