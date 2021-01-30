Черноморский флот получил еще один калиброносный "Буян-М"

В Севастополе в субботу в состав Черноморского флота вошел четвертый ракетный корабль проекта 21631 "Грайворон".

В торжественной церемонии поднятии флага на корабле у Минной стенки принял участие начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Александр Витко.

Малый ракетный корабль "Грайворон" – девятый корабль модернизированной серии "Буян-М".

Эти корабли характеризуются увеличенным водоизмещением и вооружены высокоточным ракетным оружием большой дальности "Калибр-НК".

Корабли проекта "Буян-М" несут службу по охране и защите экономической зоны России.

По словам гендиректора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, серия 21631 стала самой массовой.

Уникальность "Буянам-М" придает то, рассказал Мистахов, что ранее ракетное вооружение не ставили на корабли водоизмещением менее 4 тысяч тонн. А у "Буянов" – около тысячи тонн. На корабле служит экипаж из сорока человек.

Заложены еще три корабля серии – с ними число ""Буянов-М" достигнет 12, пишет РИА Новости.