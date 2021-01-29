Тренер для сборной России: Ларионов вместо Брагина

Хоккейную сборную России, которая с 11 по 14 февраля примет участие в Шведских играх, будет возглавлять Игорь Ларионов, наставник молодежной хоккейной команды. Он заменит на третьем этапе Евротура Валерия Брагина.

Ларионов назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной, сообщает официальный Instagram Федерации хоккея России. Стоит напомнить, что Ларионов уже руководил первой командой на финском Кубке "Карьялы". Тогда наша сборная, выступавшая молодежным составом, победила во всех трех матчах.