Полицейские нашли водителя, устроившего гонки со скорой в Петербурге

Полицейские Санкт-Петербурга задержали водителя, устроившего в среду, 27 января, гонки со скорой на проспекте Энгельса.

Мужчина около минуты обгонял, подрезал и притормаживал перед автомобилем с медиками, ехавшим с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Свое поведение водитель объяснить не смог. "Ехал на работу, я хотел уступить, пытался уступить, но что-то не знаю", — сбивчиво прокомментировал он свой поступок.

В отношении водителя кроссовера составлен протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами". Мужчине грозит лишение прав на длительный срок.