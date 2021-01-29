ММА. Магомед Исмаилов назван бойцом года

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов стал обладателем звания "Боец 2020 года" по версии известной промоутерской компании Absolute Championship Akhmat. АСА также определила других номинантов сезона.

Глава ACA Алексей Яценко сообщил порталу Вести.Ru: "Победители во всех номинациях определялись в три этапа: голосование болельщиков, рейтинг экспертов и руководства лиги. Исмаилов заслуженно признан бойцом года, в ACA он стремительно взлетел вверх, показывая яркие бои, создавал шоу не только на помосте, но и за ее пределами".

Исмаилов выиграл в заочном споре с такими известными бойцами, как Артем Резников, Биберт Туменов, Магомед Бибулатов и еще дюжиной представителей отечественных смешанных единоборств.

По итогам ежегодной премии ACA Awards также определились победители в номинациях "Лучший бой" (поединок Мансур Хатуев – Азам Гафоров на турнире ACA 111), "Нокаут года" (Магомед Бибулатов, АСА 112), "Сабмишн-2020" (Артем Резников, АСА 105).

Как уже сообщали Вести.Ru, Исмаилов в 2020 году провел два боя, в которых одержал победы над Александром Емельяненко (нокаут) и Иваном Штырковым (решением судей). Особенно впечатляющей стала победа над Емельяненко-младшим, который весит намного больше соперника. Магомед продлил свою победную серию до 12 боев, а всего на счету 34-летнего бойца 17 побед, ничья и 2 поражения.