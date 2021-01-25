Магомед Исмаилов номинирован на звание лучшего бойца года в ММА

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вошел в число претендентов на звание "Боец 2020 года" по версии промоутерской компании Absolute Championship Akhmat.

Как сообщает пресс-служба ACA, лучший боец года будет выбран в результате онлайн-голосования среди болельщиков, а также с учетом мнений экспертов и руководства организации.

Помимо Исмаилова на звание лучшего бойца года номинированы: Фелипе Фроес, Тони Джонсон, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Мурад Абдулаев, Азамат Керефов, Дэниель Де Альмейда, Муслим Магомедов, Абубакар Вагаев, Магомед Бибулатов, Биберт Туменов, Артем Резников, Андрей Гончаров, Никола Дипчиков, Дмитрий Побережец, Байзет Хатхоху.

Напомним, Исмаилов в 2020-м провел два боя, в которых одержал победы над Александром Емельяненко (нокаут) и Иваном Штырковым (по решению судей).

В минувшем году Магомед продлил свою победную серию до 12 поединков. Всего на счету 34-летнего бойца 17 побед, одна ничья и два поражения.