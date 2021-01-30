Грушко: горизонтальные санкционные механизмы – "скользкий путь" для Европы

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко считает, что горизонтальные санкционные механизмы, которые в последнее время создает Евросоюз, – "скользкий путь", ведущий в никуда.

В последнее время в ЕС появилось несколько таких механизмов – по правам человека, по киберпространству, химический, рассказал дипломат. То есть в законодательстве Евросоюза появилась возможность принимать оперативные решения в отношении конкретных фигурантов таких режимов, причем как физлиц, так и институтов, и компаний, передает РИА Новости. Грушко считает, что судьбу санкций должен определять сам Евросоюз.

Горизонтальные санкционные механизмы создают неопределенность в отношениях, причем не только РФ и Евросоюза. Проблема касается мировой торговли в целом.

Дипломат подчеркнул, что в отношениях с ЕС Москва выступает против односторонних решений, противоречащих нормам ВТО и препятствующих нормальным экономическим отношениям.