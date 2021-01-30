Овечкин возглавил список потенциальных свободных агентов

За океаном опубликован список потенциальных свободных агентов Национальной хоккейной лиги. На первом месте расположился нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

В настоящее время Александр Овечкин является игроком "Вашингтон Кэпиталз". В этом клубе Александр выступает с 2005 года. Однако текущий контракт Овечкина истекает летом. И если договор не будет продлен, то Александр станет свободным агентом.

Как сообщает ТВАСС, журнал The Hockey News опубликовал имена 30 хоккеистов, которые пока не продлили контракты со своими клубами и являются потенциальными свободными агентоами. Возглавляет список Александр Овечкин. Он же является единственным россиянином в этом списке.