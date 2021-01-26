Три россиянина вошли в Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ

Российские легионеры НХЛ Александр Овечкин, Артемий Панарин и Андрей Василевский вошли в список самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ нынешнего сезона. Рейтинг был составлен изданием Forbes.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" занял среди россиян наиболее высокое, четвертое место – доход Овечкина оценивается в 13,2 миллиона долларов. Выступающий за "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин стал шестым (11,2 млн), а Василевский, являющийся вратарем "Тампы-Бэй Лайтнинг" – десятым (10,1 млн).

В тройку рейтинга вошли Остон Мэтьюс из "Торонто Мэйпл Лифз" (16 млн), Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз" (15,2 млн) и Митч Марнер из того же "Торонто" (15 млн).

Остальные места в десятке заняли нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (5 место – 12,4 млн), Джон Таварес из "Торонто" (7 место – 11 млн), Эрик Карлссон из "Сан-Хосе Шаркс" (8 место – 10,4 млн), а также одноклубник Овечкина по "Вашигтону" Никлас Бэкстрем (9 место – 10,3 млн).