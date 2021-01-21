Овечкин извинился за нарушение протокола COVID-19

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин высказался о решение Национальной хоккейной лиги внести его и еще трех россиян в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ.

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов нарушили протокол безопасности в рамках борьбы с коронавирусом, из-за чего отстранены на неопределенный срок. Также НХЛ оштрафовала "Кэпиталз" на 100 тысяч долларов.

"Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки, – цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ. – Я сделаю выводы из случившегося".

Напомним, "Вашингтон" в четырех играх сезона одержал две победы в Баффало (6:4, 2:1), затем потерпел два поражения в Питтсбурге (3:4 Б, 4:5 ОТ) и с шестью очками занимает второе место в Восточном дивизионе.