Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены от матчей НХЛ

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов внесены в список игроков, недоступных для участия в матчах Национальной хоккейной лиги.

Все четверо нарушили протокол безопасности в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Как сообщает пресс-служба лиги, хоккеисты общались друг с другом без масок, находясь в близком контакте.

Кроме того, Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов не смогу принимать участие в тренировках. Дата возвращения россиян на лед не уточняется. Также НХЛ оштрафовала столичный клуб на 100 тысяч долларов.

"Вашингтон" в четырех играх сезона одержал две победы над "Баффало" (6:4, 2:1), затем потерпел два поражения от "Питтсбурга" (3:4 Б, 4:5 ОТ) и с шестью очками занимает второе место в Восточном дивизионе.

В следующем матче "регулярки" НХЛ "Кэпиталз" в субботу, 23 января, вновь сыграют с "Баффало".