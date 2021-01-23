"Вашингтон" без Овечкина и Кузнецова победил "Баффало"

Экс-обладатели Кубка Стэнли из "Вашингтон Кэпиталз" принимали на домашнем льду "Баффало Сейбрз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В игре не приняли участие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Сорокин, нарушившие коронавирусный протокол

Как уже сообщали Вести.Ru, всех россиян отстранили от игр на время карантина, а Сорокин к тому же оказался болен коронавирусом, так что его появление на льду отложено дольше других. В отсутствие россиян "капиталисты" смогли выиграть у "сабель" в серии буллитов.

Все события основного времени матча произошли в его первой половине: у хозяев забивали Бэкстрем, Дауд и Врана, а у гостей – Стаал, Козенс и Шейэн. Счет 3:3 остался на табло и после дополнительного времени, так что соперникам пришлось разыграть лотерею буллитов, в которой "Вашингтон" оказался удачливее – 4:3 в его пользу.