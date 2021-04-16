Шайба Орлова не спасла "Вашингтон" от поражения в матче с "Баффало"

Хоккеисты "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду проиграли команде "Баффало" – 2:5. "Кэпиталз" прервали победную серию в НХЛ из трех игр.

У победителей голами отметились Сэм Райнхарт (19-я минута), Виктор Олофссон (22), Кейси Миттельштадт (26), Андерс Бьорк (34) и Тейдж Томпсон (60), а у хозяев льда шайбы забросили Дмитрий Орлов (20) и Энтони Манта (30).

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин отыграл 21 минуту 49 секунд, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "-1". Его одноклубник Евгений Кузнецов также остался без результативных действий.

"Вашингтон" потерпел второе поражение в последних пяти матчах и с 60 очками лидирует в Восточном дивизионе, а "Баффало" в нем же расположился на восьмой строчке, имея в активе 29 очков. Для "Сэйбрз" эта победа стала лишь 11-й в сезоне.