"Вашингтон" Овечкина и Кузнецова переупрямил "Баффало"

Клуб "Вашингтон Кэпиталз", за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, выиграл повторный матч чемпионата Национальной хоккейной лиги у "Баффало Сейбрз" – 2:1.

Двумя днями ранее Овечкин и Ко победили "сабли" на их площадке со счетом 6:4. Теперь "Баффало" дал настоящий бой "бумажному" фавориту и долго надеялся, что исход встречи будет иным. Но голы Враны и Уилсона принесли капиталистам победу, гол престижа на счету Ристолайнена.

Овечкин, который в предыдущем матче отдал два голевых паса, на сей раз "промолчал", как, впрочем, и Кузнецов. При этом у наших форвардов положительные показатели по системе "плюс-минус". А вот защитник Орлов был на льду, когда в ворота его команды забили гол, поэтому его коэффициент "-1".