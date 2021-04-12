Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли "Вашингтону" разгромить "Бостон"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Бостоне местные "Брюинз" потерпели крупное поражение от "Вашингтон Кэпиталз". Гости забросили в ворота хозяев льда восемь шайб, пропустив только одну.

В составе победителей по дублю оформили Конор Ширли, Ти Джей Оши и Ларс Эллер. Также за "столичных" отличились Ник Дауд и Том Уилссон. У проигравших голом отметился Крэйг Смит.

Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали в свой актив по результативной передаче.