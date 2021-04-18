"Бостон" взял верх над "Вашингтоном", Овечкин не догнал Дионна

Встречей в Бостоне между местными "Брюинз" и "Вашингтон Кэпиталз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева поля добились уверенной победы над соперником со счетом 6:3. У гостей голевыми передачами отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

За "Бостон" дубли оформили сразу три игрока – Патрис Бержерон (13-я и 38-я минуты), Давид Крейчи (14-я, 37-я) и Брэд Маршанд (27-я, 59-я). За столичных отличились Ти Джей Оши (20-я, 24-я) и Энтони Манта (25-я).

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Российский форвард "столичных" по-прежнему на одну шайбу отстает от Марселя Дионна, идущего на пятом месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.