"Вашингтон" без россиян обыграл "Айлендерс", уступая 0:3 по ходу матча

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней "Capital One Арены" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" – 6:3.

Хозяева льда после первого периода уступали 0:3, но уже во второй двадцатиминутке забросили в ворота соперника пять шайб.

У гостей голами отметились Оливер Вальстрем (10), Кейси Сизикас (11) и Андрес Ли (18), а у победителей дубль оформил Конор Шири (30-я, 31-я минуты) и по разу отличились Гарнет Хэтуэй (32), Джон Карлсон (35), Здено Хара (39) и Том Уилсон (60, ПВ).

Участие в матче не принимали хоккеисты "Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов. Как уже сообщали Вести.Ru, россияне отстранены от матчей НХЛ за нарушение протокола безопасности в рамках борьбы с коронавирусом.

"Вашингтон" одержал третью победу в последних пяти играх и с 13 очками лидирует в Восточном дивизионе, а "Айлендерс" в нем же расположился на седьмой строчке, имея в активе шесть баллов. Для команды из Нью-Йорка это поражение стало третьим кряду.