Куликов попал в список игроков НХЛ, отстраненных от матчей из-за COVID-19

Защитник клуба НХЛ "Нью-Джерси Дэвилз" Дмитрий Куликов помещен в список игроков, отстраненных от матчей и тренировок согласно протоколу безопасности в рамках борьбы с COVID-19.

Ни лига, ни клуб не сообщают подробности и причины включения спортсменов в данный список. По информации TSN, на сегодняшний день в списке также находятся 16 игроков "Дэвилз", включая Никиту Гусева, а также россияне из "Кэпиталз" Евгений Кузнецов и Илья Самсонов.

Напомним, 30-летний Куликов в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей.