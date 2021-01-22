Россияне из "Вашингтона" отстранены из-за контакта с зараженным ковидом

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт сообщил подробности отстранения четырех российских хоккеистов от предстоящих матчей. Накануне из-за нарушения антиковидных мер такому наказанию подверглись Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов.

"Сейчас хоккеисты находятся на карантине, после чего их ждет повторное рассмотрение статуса. Решение будет принято как раз после него и, скорее всего, будет оглашено в виде некоего заявления", – признается Лавиолетт пресс-службе НХЛ.

"Я знаю о положительном случае. Они честно рассказали, как все произошло. Но с деталями всей цепочки событий, признаюсь, я не знаком. Впрочем, есть твердое убеждение, что четыре хоккеиста общались друг с другом".

Вскоре американское издание The Washington Post сообщило, что тем самым человеком с положительным результатом теста является вратарь "Кэпиталз" Илья Самсонов.

О его заражении стало известно после матча с "Питтсбург Пингвинз". С выездного матча он возвращался уже в отдельности от команды.