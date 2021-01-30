Овечкин и Орлов вернулись к тренировкам, отбыв дисквалификацию

Российские легионеры "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов получили допуск до тренировок и матчей после того, как отбыли дисквалификацию. Оба хоккеиста смогут сыграть уже в ближайшем матче НХЛ.

Об этом стало известно от журналиста Washington Post Саманты Пелл. Накануне оба игрока появились в тренировочном центре "Кэпз" и впервые потренировались с командой на льду. Ожидается, что оба россиянина смогут сыграть уже в ближайшей игре "регулярки" против "Питтсбург Пингвинз".

В то же время аналогичный допуск пока не выдан двум другим отстраненным – Евгению Кузнецову и Илье Самсонову.

Овечкин прокомментировал ситуацию с карантином: "Пропустить четыре матча – это, конечно, отстой. Никому не хочется получать дисквалификацию и ставить себя в такое положение. Но все закончилось, я извлеку из этого урок и буду двигаться дальше. Согласен ли я с протоколом НХЛ? Правила есть правила", – цитирует Овечкина Чемпионат.Com.

Напомним, что 20 января НХЛ отстранила россиян на четыре матча из-за нарушения антиковидных протоколов. Хоккеистам вменили общение друг с другом в номере отеля без масок и соблюдения социальной дистанции. Клуб был оштрафован на 100 тысяч долларов.