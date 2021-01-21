"Вашингтон" выступил с заявлением по поводу отстранения россиян от игр НХЛ

Пресс-служба "Вашингтона" опубликовала заявление по поводу внесения Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ.

Российские хоккеисты "Кэпиталз" нарушили протокол безопасности в рамках борьбы с коронавирусом, из-за чего отстранены на неопределенный срок. Также НХЛ оштрафовала клуб на 100 тысяч долларов.

"Сотрудники нашего клуба приложили массу усилий для создания безопасного окружения для наших хоккеистов и всех членов команды, чтобы мы смогли завершить сезон, – говорится в заявлении клуба. – Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах".

В клубе отметили, что принимают решение НХЛ и призвали игроков неукоснительно соблюдать все протоколы безопасности по борьбе с COVID-19.

Напомним, "Вашингтон" в четырех играх сезона одержал две победы в Баффало (6:4, 2:1), затем потерпел два поражения в Питтсбурге (3:4 Б, 4:5 ОТ) и с шестью очками занимает второе место в Восточном дивизионе.

В следующем матче "регулярки" НХЛ "Кэпиталз" в субботу, 23 января, вновь сыграют с "Баффало", но уже на домашнем льду.