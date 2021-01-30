Зеленский поведал о "ключевом страхе перед людьми"

Оружием людей, чтобы влиять на власть, назвал украинский лидер Владимир Зеленский закон о референдуме, принятый Верховной радой.

У многих партийных комментаторов появился ключевой страх перед людьми, добавил Зеленский в своем тг-канале, неизбежностью изменений. Так в 2019 году "царствующие" чиновники из высоких кабинетов оказались и без власти, и без влияния. А такой реальный инструмент, как референдум, – это институциональное оружие, чтобы отсекать то, что не нужно обществу. Люди должны иметь решающее влияние на власть.

Парламент Украины принял президентский закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. За него проголосовали 255 парламентариев, Юлия Тимошенко назвала его плохим из-за невозможности реализации в связи забюрократизированностью. Ранее Рада в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в конституцию, инициированный президентом. Зеленский считает необходимым сократить число депутатов до 300 с 450 человек.