Очевидец рассказал о ситуации на месте ЧП на северо-западе столицы

В настоящее время открытого горения на территории промзоны в Москве, где в субботу, 30 января, произошел серьезный пожар, не видно – об этом сообщил Вестям.Ru очевидец ЧП.

По словам местной жительницы, сейчас над местом инцидента поднимается белый дым, огня не наблюдается, взрывы, сотрясавшие окрестности, прекратились.

Собеседница Вестей.Ru рассказала, что первый взрыв прогремел около 12.30. После этого она видела, как люди, находившиеся на детской площадке, стали разбегаться в разные стороны.

Затем появился столб пламени и повалил густой черный дым, дальнейшее горение сопровождалось многочисленным хлопками и выбросами огня.

Напомним, что на территории предприятия в Походном проезде загорелся топливозаправщик, после чего вспыхнула хозяйственная постройка площадью около 100 квадратных метров.

По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, на месте инцидента работает 160 человек, задействовано 49 единиц наземной техники и вертолет Ка-32.