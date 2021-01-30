Пожар в Москве: огонь локализован, работает авиация

Пожарные локализовали возгорание в Походном проезде на северо-западе Москвы, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По последним данным, горение продолжалось на площади около 500 квадратных метров, в тушении задействовано десять водяных стволов. Вертолет Ка-32 сделал три захода и сбросил 15 тонн воды.

Напомним, что в субботу, 30 января, в промзоне загорелся топливозаправщик, после чего огонь перекинулся на хозяйственную постройку.

Как рассказал Вестям.Ru очевидец, горение сопровождалось громкими хлопками – первый взрыв прогремел около 12.30. После этого люди, гулявшие на улице, стали разбегаться в разные стороны.

В настоящее время известно, что в результате ЧП никто не пострадал.

Описываемые события разворачивались около РТС "Тушино-2". Как отмечает ТАСС, все произошедшее не повлияло на работу генеририующих объектов Мосэнерго, которые функционируют в штатном режиме.