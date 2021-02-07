В Москве потушили пожар, охвативший тысячу квадратов

Сильный пожар на юге Москвы потушен. Днем в воскресенье, 7 февраля, загорелся металлический ангар на Варшавском шоссе в районе Нагатино-Садовники.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает Главное управление МЧС России по городу Москве. С огнем боролись 94 человека личного состава, 29 единиц техники и 2 вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Авиацией произведено 50 сбросов, всего сброшено 250 тонн воды.

В 17:08 пожар был локализован, а в 19:35 минут – ликвидирован. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе лаборатория ведомства не зафиксировала.