Движение по Варшавскому шоссе частично ограничено из-за пожара

Проезд по Варшавскому шоссе затруднен из-за сильного пожара, вспыхнувшего на юге Москвы, об этом сообщает столичный Дептранс.

По последним данным, движение в сторону центра ограничено до трех рядов, в районе проблемного участника образовалась двухкилометровая пробка.

Напомним, что днем в воскресенье, 7 февраля, в районе Нагатино-Садовники загорелся металлический ангар.

Пламя удалось локализовать на площади около 1000 квадратных метров, в тушении участвует почти сто человек, задействовано 29 единиц наземной техники и два вертолета.

На месте ЧП работает лаборатория, контролирующая воздух на предмет превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.