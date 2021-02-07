Авиация тушит серьезный пожар на юге Москвы, огонь локализован. Видео

В тушении серьезного пожара, вспыхнувшего в воскресенье, 7 февраля, на Варшавском шоссе в Москве, задействованы два вертолета.

В настоящее время известно, что в районе Нагатино-Садовники на юге столицы загорелся металлический ангар.

Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила 400 квадратных метров, однако огонь быстро распространялся, и вскоре горела уже тысяча "квадратов".

По последним данным, которые приводит московское управление МЧС России, в тушении участвует 94 человека, задействовано 29 единиц техники. Сейчас пожар удалось локализовать.