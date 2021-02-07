МЧС уточнило, почему пожар в Москве смог так сильно разрастись

Причиной распространения пожара на юге Москвы на столь большую площадь стало позднее сообщение о возгорании. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС России.

По сообщению ведомства, по прибытии уже было открытое горение на большой площади – от 300 до 500 квадратных метров. Огонь интенсивно распространялся, пока разворачивались силы прибывших спасателей.

Еще один фактор – на складе хранилось много горючих материалов: пластика и картона. Пожарные задействовали авиацию, а по периметру склада применяли стволы с большим расходом воды. Это помогло локализовать пожар и избежать перехода огня на соседний склад.

В 17:08 пожар был локализован, а в 19:35 – ликвидирован. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает Главное управление МЧС России по городу Москве. С огнем боролись 94 человека личного состава, 29 единиц техники и 2 вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе лаборатория МЧС не зафиксировала.