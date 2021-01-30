Очевидец снял на видео начало мощного пожара на северо-западе Москвы

В Сети появились кадры, запечатлевшие начальную стадию серьезного пожара, произошедшего в Походном проезде на северо-западе столицы в субботу, 30 января.

Несколько человек, оказавшиеся неподалеку от места возгорания, начали снимать происходящее – им удалось запечатлеть сильное горение, серию хлопков и прибытие первых пожарных подразделений.

Как рассказала Вестям.Ru местная жительница, она услышала первые взрывы около 12.30, после этого люди, прогуливавшиеся на улице, начали разбегаться. Свидетельница ЧП отметила, что горение сопровождалось густым черным дымом, периодическими хлопками и выбросами пламени.

Как сообщалось ранее, на территории промзоны вспыхнул топливозаправщик, затем огонь распространился на близлежащие постройки. Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади около 500 квадратных метров, после чего ликвидировали его.

В ведомстве отметили, что в тушении были задействованы десять водяных стволов и вертолет Ка-32, который сбросил 15 тонн воды.

По уточненным данным, в результате ЧП пострадал один человек.