Мясников предостерег от употребления неизвестных БАДов

Биологически активные добавки (БАДы) пользуются широкой популярностью как в России, так и во всем мире. Неудивительно, что они стали одной из тем нового выпуска программы "Доктор Мясников" на канале "Россия 1". По словам Александра Мясникова, в некоторые БАДы добавляют гормоны и даже запрещенные препараты.

Телеведущий и врач рассказал историю об одном своем знакомом, который хотел похудеть с помощью биологически активных добавок. Он приобрел китайские препараты, но его смущал эффект от них. После экспертизы в лаборатории оказалось, что в таблетках нашли наркотическое вещество. "Все могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом", – сообщил Мясников.

Другой его приятель также предпочитал особые "капсулы на травах". С их помощью он хотел улучшить потенцию. Эффект его устраивал, но от употребления препаратов у него перед глазами появлялись желтые круги. Как раз это и насторожило Александра Леонидовича. Он отнес одну из капсул на проверку, и в ней обнаружилось известное лекарство от эректильной дисфункции – силденафил. Сочетание силденафила с таким популярным препаратом, как нитроглицерин, может быть смертельно опасно. Однако производитель "волшебных капсул" не удосужился сообщить о наличии такого важного ингредиента в составе.

Кроме того, согласно исследованиям, 25% БАДов содержат вещества, которые не заявлены в составе. В этом заключается их главная опасность. Мясников добавил, что в некоторых биологически активных добавках находят гормоны щитовидной железы, обезболивающие и даже соли тяжелых металлов. "Любить жить – это самый главный БАД", – заключил врач и телеведущий.

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