Репилов выиграл золото чемпионата мира по санному спорту

Российский саночник Роман Репилов завоевал золотую медаль чемпионата мира, проходящего в немецком Кенигзее. По итогам двух попыток его результат составил 1 минуту 37,810 секунды.

Серебряную медаль турнира выиграл немецкий спортсмен Феликс Лох, проигравший россиянину 0,0062 секунды. Замкнул тройку лучших Давид Гляйршер из Австрии. После двух попыток он уступил Репилову 0,217 секунды.

Отметим, что помимо Репилова в десятку лучших также вошел и Семен Павличенко, завершивший свое выступление на восьмом месте (+0,679).