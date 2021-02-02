Роман Репилов: морально был готов к отсутствию флага и гимна

Роман Репилов, ставший первым в истории российского санного спорта трехкратным чемпионом мира, дал эксклюзивное интервью телеканалу "Россия 24". 24-летний россиянин высказался об отсутствии национального гимна на турнире.

"К этой ситуации мы готовы морально. У меня уже выработался иммунитет. По этому поводу больше переживают наши руководители. Для себя я решил, что можно исполнять гимн самому", – заявил Репилов.

"Перед стартами я о санкциях не думаю. Иначе можно перегореть. Наша задача – просто выиграть", – добавил спортсмен.

Напомним, что 30 января Репилов завоевал золото чемпионата мира, прошедшего в немецком Кенигзее. Оно стало для российского саночника уже третьим в карьере.