Российских саночников дисквалифицировали на чемпионате мира в Германии

Выступающие в двойках россияне Константин Коршунов и Всеволод Кашкин были дисквалифицированы после первого заезда чемпионата мира, проходящего в немецком Кенигзее. Им вменили попытку финишировать после падения с применением рук.

По ходу первого заезда они грубо ошиблись и сани на высокой скорости перевернулись. Спортсмены вернулись обратно на сани, однако потеря скорости и специфическая конфигурация трассы не позволила им пересечь финишную линию. Для этого им не хватило около двух метров.

В итоге они предприняли попытку финишировать, пытаясь разогнать сани руками. Но находившиеся рядом судья запретили им это сделать. Позже им была выписана дисквалификация за нарушение правила Международной федерации санного спорта о попытке финишировать при помощи дополнительных усилий.