Скандал со следователем на золотом "Лексусе"

Золотой "Лексус" есть, а приговора нет. В Екатеринбурге наконец поставлена точка в громком конфликте влиятельного следователя и простого автомобилиста. Пустяковая ссора на заправке закончилась скандальным уголовным делом об угрозе убийством. Замначальника следственного отдела на золотом внедорожнике пытался отправить в колонию водителя старенького "Хендэ". Удалось ли впечатлить судью большими связями, и какую роль в этой истории сыграл олимпийский чемпион по боксу?

За финалом этого скандального конфликта следили едва ли не все автовладельцы Урала. Было интересно, чем закончатся судебные баталии следователя на золотом "Лексусе" и водителя на стареньком "Хендэ".

Обвинения серьезные: один якобы пытался убить другого. А все из-за пустякового спора у автомата для подкачки шин на заправке.

"Пытаюсь начать его качать. Он, соответственно, подходит ко мне вплотную и говорит: "Ты что-то не понял?" И начинает забирать у меня шланг", – рассказывает о случившемся в тот день пострадавший водитель.

Специально для программы "Вести. Дежурная часть" владелец "Хендэ" 24-летний Антон Истомин вспоминает подробности той ссоры.

Инцидент попал на видео. Вот Антон, дождавшись очереди, выходит из своей старенькой машины. Берет в руки шланг. В этот момент из "Лексуса", припаркованного напротив, к этому же шлангу уверенно тянет руки другой автовладелец – следователь в штатском Артем Халилов. Начинается словесная перепалка.

"Он сказал, что его очередь. Я сказал, что очередь с другой стороны. Он подошел ко мне вплотную и говорит: "Ты что-то не понял?" Потом начал меня оттеснять, оттеснять и в конце дошел до рукоприкладства: начал меня душить", – говорит Истомин.

Как было на самом деле, доподлинно не известно. В этот момент участники конфликта вышли из кадра. Но вскоре появились вновь: следователь Халилов, с трофеем в руках, гордо шел к своему золотому железному коню. Водитель Истомин бросился к дерзкому оппоненту.

"Я, соответственно, испугался, так как, во-первых, меня душили, во-вторых, он больше, сильнее меня и так далее. Я схватил просто из машины первое, что под руку попалось, нож, зажал в руке и подошел к нему, то есть на случай удара, у меня, чтобы удар был сильный. Я не знаю, увидел он его или нет, но он переменился и начал угрозами сыпать: "Вот, парень, ты себе жизнь сломал, я тебя посажу, я тебя закрою", – продолжает свой рассказ Антон Истомин.

В схватке за место у аппарата Истомин в итоге выиграл, а вот в борьбе за влияние проиграл.

С виду пустяковый спор из-за аппарата для подкачки шин на этом не закончился. Водитель золотого "Лексуса" позвонил в полицию и потребовал прислать наряд. Как уверяют очевидцы, себя он называл генералом следствия. Его оппонента такие регалии не испугали. Антон Истомин подкачал колеса, сел в машину и спокойно уехал.

Артем Халилов, хоть и не был генералом, но слово сдержал. Будучи заместителем начальника районного отдела СКР, написал заявление и провел собственное расследование в отношении себя. Мол, Истомин угрожал ему убийством. Коллеги обиженного владельца "Лексуса" возбудили уголовное дело. Начался суд.

"На видеозаписи отчетливо видно, что, проходя мимо Истомина, я смотрю на него. Когда он берет нож, подхожу, присаживаюсь в своей машине. И все время смотрю на него, как он идет ко мне. Я в своей жалобе изложил прямо по секундам, с фототаблицами, как двигается Истомин, как подходит, как заносит свою руку в область моей шеи. Хотя Истомин категорически данный факт отрицал. Что в руке он держал зажатый нож и зачем-то поднес его к моей шее", – рассказывает другой участник конфликта, заместитель руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилов.

На заседании Халилова переполняли эмоции. Он, видимо, так и не смог осознать, как простой владелец "Хендэ" посмел поспорить с водителем "Лексуса"! Безумный, не иначе, настаивал пострадавший следователь.

"Ясно по всем экспертизам, что у меня не идет пена изо рта, я не страдал энурезом, у меня бабушка не шизофреничка, я не лечился от компьютерной зависимости и так далее. Это можно очень долго перечислять, но это все про другого как будто человека", – говорит Антон Истомин.

Так были ли угрозы? И кто на кого пытался напасть? В роли третейского судьи на процесс приглашали именитого боксера, олимпийского чемпиона Егора Мехонцева. Спортсмен изучил видео, оценил соперников и заявил: атака – со стороны "золотого" угла ринга.

"Он должен его уважать, как такого же участника, несмотря на то что один приехал на какой-то непонятной развалюхе, а второй на дорогом Лексусе". Он постоянно делает движения поступательные вперед. Это агрессия. В свою очередь, Истомин, которого обвиняют, стоит вот так. Ему – легкий толчок, и он упадет назад. А вот это, вот это – это уже все, это идет нападение", – комментирует видеозапись чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион 2012 года.

Судья, словно рефери в неравном поединке, присудил победу Истомину. У следователя Халилова – уже второе поражение. Владелец золотого "Лексуса" попытался взять реванш: подал апелляцию в суд высшей инстанции. И вот, на этой неделе служители Фемиды подтвердили: водитель "Хендэ" ни в чем не виноват. Следователь стремительно покинул здание суда и не стал общаться с прессой.

Журналисты надеялись увидеть, как следователь Халилов садится в свой золотой "Лексус". Но он пошел пешком. Может, не хотел давать очередной повод.

Местные СМИ не раз задавались вопросом: откуда у замначальника следственного отдела Октябрьского района Екатеринбурга золотой "Лексус"? Неужели берет взятки? Следователь Халилов оправдывался: машина с красивым номером из трех пятерок не его. Взял покататься. Но на "отлично" не получилось. Любопытно, что в открытых источниках автомобиль, зарегистрированный почему-то в Якутии, не так давно продавал некий Артем Х. Уж не Халилов ли?

Официально следователь Халилов зарегистрирован в этом престижном жилом комплексе в центре Екатеринбурга. Недалеко от той самой заправки, где и произошел конфликт. К подъезду просто так не подойти: территория дома – за железным забором. По домофону нам ответила дама, предположительно, мама Артема Халилова. Разговаривать с нами не пожелала.

– Артем Игоревич удовлетворен решением суда?

– Вам, видимо, делать нечего?

– Нет, просто хотели уточнить.

– Не собираюсь ничего комментировать.

Как выяснили журналисты, в профессии Халилов особо не преуспел и в каких-то громких делах замечен не был. Теперь вот даже в собственном расследовании потерпел фиаско.

"Здесь оснований для кассационного обжалования нет. Уж тем более для отмены приговора в кассации оснований нет. То есть это будет дополнительная для него такая инфоистория в негативном свете", – комментирует ситуацию адвокат Антона Истомина Елена Афанасьева.

Ответчик и его адвокат, на всякий случай, вновь готовятся к судебным баталиям. Вдруг водитель на золотом "Лексусе" опять попытается на них наехать? Ведь справедливость должна побеждать вне зависимости от того, на какой машине передвигаются участники процесса. Ну а после того, как эта история получила огласку и резонанс, возможно, управление собственной безопасности Следственного комитета заинтересуется удивительно хорошим материальным положением молодого следователя Халилова.