Дело хоккеистов-убийц: оперативник сдержал клятву

В Нижнем Тагиле хоккеисты-убийцы сменили скамейку запасных на скамью подсудимых. Их признали виновными в похищении и убийстве сына влиятельного бизнесмена. Это громкое преступление произошло 17 лет назад и бывшие спортсмены, похоже, уже не думали, что окажутся за решеткой. Ответить перед законом их заставил оперативник из свердловского уголовного розыска. Много лет назад он поклялся родителям погибшего подростка найти преступников и сдержал свое слово.

Ледовая арена в Нижнем Тагиле. Здесь тренируется известная в городе хоккейная команда "Спутник". Сейчас подходит к концу очередной сезон. 17 лет назад отсюда вместо перспективных спортсменов вышли преступники, которых в городе окрестили "бандой хоккеистов".

"Играли за юношескую команду, но потом подсели на наркотики, связались с группировкой и стали простые бандиты, мерзавцы", – рассказал Руслан Белоконный, с августа 2013 года по май 2020 года – старший оперуполномоченный отдела полиции №17 г. Нижнего Тагила.

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска Руслан Белоконный долгие годы расследовал громкое дело "банды хоккеистов". И сумел доказать, что именно они в 2004 году похитили и убили сына известного в городе бизнесмена. На этой неделе в жуткой истории, наконец, была поставлена точка.

Банда – точнее то, что от неё осталось, спустя 17 лет предстала перед судом. За решеткой – двое из пяти членов группировки, наводившей ужас на местных жителей. Главарь с хоккейной фамилией Антон Харламов по прозвищу Харлам (к прославленному чемпиону-легенде номер 17 Валерию Харламову, он, конечно, не имеет никакого отношения) и Евгений Дудров, известный как Молдаван. Еще один участник похищения до суда не дожил. Двое других проходят в деле как свидетели.

"В декабре 2019 года следователями СК по Свердловской области, криминалистами областного СКР и Главного управления криминалистики совместно с сотрудниками уголовного розыска главка полиции были установлены и задержаны трое обвиняемых", – рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Лидеру банды Антону Харламову во время оглашения приговора судья разрешила присесть – у бывшего хоккеиста проблемы с ногами. Дудров, напротив, выглядел бодро. Слова судьи слушал с нескрываемым равнодушием.

Ранее оба фигуранта сами рассказали о деталях преступления во время проверки показаний на месте.

- Поднялись на второй этаж этого дома и ожидали.

Тот самый Антон Харламов уверенно стоит на ногах. На кадрах оперативной съёмки его лицо скрыто спецэффектом. Бандит рассказывает, как в 2003 году вместе с товарищами по команде похитил 16-летнего Диму Чебыкина – сына влиятельного в то время бизнесмена.

За жизнь подростка преступники потребовали у родителей выкуп – два миллиона рублей. В начале двухтысячных на эти деньги можно было купить две хороших квартиры.

Свою жертву похитители привезли в дом на окраине Нижнего Тагила. Дмитрия привели в подвал. Здесь его связали, а после перетащили уже в эту комнату, где, собственно, и убили.

Тот самый полуразвалившийся дом. За 17 лет здесь почти ничего не изменилось. Облезлые стены, прогнивший пол, окна, покрытые пылью. Хозяин постройки – родной дядя главаря банды Антона Харламова – в момент преступления находился в колонии. О племяннике говорит сухо.

"Он был скрытный. Никому ниче не расскажет", – пояснил Павел Харламов.

Похищение и убийство шестнадцатилетнего Димы Чебыкина наделало много шума. Но раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Местные жители выдвигали свои версии. Соседка семьи Чебыкиных уверена: подростка похитили не ради денег, а потому что он стал свидетелем квартирной кражи, совершенной бывшими хоккеистами.

"Когда квартиру обокрали, Дима догадался кто, они испугались и придумали всё это. Я думаю, они бы его всё равно в живых не оставили", – уверена соседка семьи Чебыкиных Наталья Забродина.

Много лет дело Димы Чебыкина пылилось в архиве. Выйти на след банды удалось лишь оперуполномоченному уголовного розыска Руслану Белоконному, который лично знал убитого подростка.

"Жил вот здесь через дорогу и, получается, часто проводил в этом дворе время. Мы здесь гуляли, играли. Когда произошло такое страшное преступление, меня это очень трагично впечатлило, мне было 13 лет, то есть были все в шоке. Это явилось одним из оснований, почему я пошёл работать в полицию. Я пообещал, что все силы, какие у меня есть, я кину на раскрытие данного преступления", – рассказал Руслан Белоконный.

Полицейский выяснил, что банда хоккеистов была связана с группировкой "Фортуна" – самой мощной в Нижнем Тагиле. Она вымогала деньги у бизнесменов, занималась рэкетом на местном вещевом рынке. Силовое прикрытие преступникам обеспечивали спортсмены – нужна была крепкая сила, за которую неплохо платили. Это время хорошо помнит чемпион мира по хоккею Андрей Николишин. По его словам – тогда каждый выживал, как мог.

"К сожалению, спорт у нас в тот момент умирал, и многие себя не находили в других профессиях, поэтому приходилось заниматься. То, что пацаны занимались хоккеем, любили этот вид спорта и оказались на кривой дорожке, не делает им чести, но в то же время, я не думаю, что на это их сподвигла игра в хоккей, который они любили", – уверен Андрей Николишин.

Хоккеисты из Нижнего Тагила больше не вернулись в спорт. Какое-то время прятались под маской циркачей. Как выяснили следователи, даже подрабатывали в цирке Запашных – помогали выносить реквизит. На этом фото лидер банды и его сообщник – верхом на металлической скульптуре. А здесь Харламов с попугаем.

"Мне кажется, что вот этот. Но вот этот тоже знакомым выглядит, что я его где-то видел. Есть отдельная профессия, называется униформист. В цирках, которые являются, в том числе, прокатными цирками. И когда они говорят, мы работали с Запашными, это чисто попытка хайпануть"", – рассказал художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист Российской Федерации Аскольд Запашный.

Антон Харламов и Евгений Дудров в итоге получили по 12 лет колонии строгого режима. Мама убитого Димы Чебыкина с трудом сдерживала слёзы. Отец тоже был немногословен.

- То, что двое остались вне суда, ну, как говорится, Бог есть на свете. Спасибо Белоконному Руслану, что он всё-таки добил дело. Молодец, парень. Извините.

Бывший оперативник Руслан Белоконный извинился перед родителями за то, что им так долго пришлось ждать приговора и что на скамье подсудимых оказались не все участники банды хоккеистов. Но и они могли уйти от ответственности, если бы не профессионализм следователей и не настойчивость оперативника, который однажды дал слово раскрыть убийство своего соседа и просто хорошего парня.