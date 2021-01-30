Подрыв машины в Африне: пятеро убитых и 13 раненых

В результате подрыва автомобиля в сирийском Африне погибли по меньшей мере пять мирных жителей, еще тринадцать получили ранения. В числе погибших есть один ребенок.

Заминированная машина взорвалась днем в субботу, 30 января, в одном из промышленных районов города. Пострадавших госпитализировали, многие из них – в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.

Африн расположен на севере Сирии, в провинции Алеппо, в 65 километрах от одноименного города. В 2018 году в ходе военной операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" Африн был оккупирован войсками Турции. С тех пор этот район контролируют члены незаконных вооруженных бандформирований. А курды не прекращают нападения на турецких военнослужащих и боевиков сирийской оппозиции – сообщения о терактах поступают из района Африн регулярно.