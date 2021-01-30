В сирийском Африне взорван автомобиль, есть жертвы

В городе Африн на севере Сирии взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате действий террористов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Погибли либо получили ранения как минимум несколько человек, передает РИА Новости. По сообщению сирийского государственного агентства САНА, подрыв машины произошел в промышленной зоне Африна, оккупированного протурцекими террористическими формированиями.

Сообщения о терактах поступают из района Африн и города Эль-Баб на севере провинции Алеппо регулярно. Эту часть Сирии, граничащую с Турцией, контролируют члены незаконных вооруженных бандформирований. В ходе противоборства между собой они нередко прибегают к терактам.