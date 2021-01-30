Польский Dreamliner экстренно приземлился в Екатеринбурге

В субботу, 30 января, экипаж авиалайнера Boeing-787 Dreamliner польской компании LOT совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

По данным местных СМИ, пилоты, выполнявшие рейс LOT 98 из Сеула в Варшаву, приняли решение о приземлении в Кольцове из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

Уточняется, что воздушное судно вылетело в пункт назначения через два с половиной часа после посадки, а человек, чье самочувствие резко ухудшилось во время полета, остался в Екатеринбурге – ему потребовалась госпитализация.