В парижских полицейских полетели бутылки и дымовые шашки

В Париже, где проходила акция против законопроекта "О глобальной безопасности", протестующие вели себя в рамках закона, выражая свой протест мирными средствами. Однако позднее в толпу внедрились люди в черной одежде, которые начали провоцировать полицейских. Они бросали в них бутылки и петарды, скандировали оскорбительные лозунги, сообщает РИА Новости.

Многочисленные акции, участники которых выступают в защиту свободы прессы, проходят во Франции с ноября 2020 года. Французы недовольны новым законом, по которому запрещена фото- и видеофиксация полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей.