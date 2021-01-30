Тема:

Франция. Протесты "желтых жилетов" 31 минуту назад

30 января 2021 19:38

В парижских полицейских полетели бутылки и дымовые шашки


EPA

В Париже, где проходила акция против законопроекта "О глобальной безопасности", протестующие вели себя в рамках закона, выражая свой протест мирными средствами. Однако позднее в толпу внедрились люди в черной одежде, которые начали провоцировать полицейских. Они бросали в них бутылки и петарды, скандировали оскорбительные лозунги, сообщает РИА Новости.

Многочисленные акции, участники которых выступают в защиту свободы прессы, проходят во Франции с ноября 2020 года. Французы недовольны новым законом, по которому запрещена фото- и видеофиксация полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей.

общество в мире Франция Париж митинг протесты новости полиция

Ранее по теме