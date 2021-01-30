Французская полиция задержала 35 манифестантов

35 человек были задержаны в ходе французских акций протеста против закона о глобальной безопасности, сообщает BFM. Из них в Париже – 28 человек. Двое полицейских получили незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что в столице произошли столкновения агрессивно настроенных молодых людей с полицейскими. Демонстранты бросали в правоохранителей бутылки и петарды, скандировали оскорбительные лозунги, стражи правопорядка отвечали водометами и слезоточивым газом. Около 8 вечера по мск манифестанты разошлись, на парижской площади Республики оставались лишь журналисты, которые освещали акцию. Всего в акциях участвовали 32 тысячи человек, в Париже – 5 тысяч.

Многочисленные акции, участники которых выступают в защиту свободы прессы, проходят во Франции с ноября 2020 года. Французы недовольны новым законом, по которому запрещена фото- и видеофиксация полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей.