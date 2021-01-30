Париж: водометы и газ против бутылок и петард

Парижские правоохранители применили слезоточивый газ и водометы в отношении протестующих против законопроекта о глобальной безопасности. Акция спокойно проходила на площади Республики, но около 7 вечера по мск к ней присоединились агрессивно настроенные молодые люди и начали провоцировать полицейских. Они бросали бутылки и петарды, скандировали оскорбительные лозунги.

Многочисленные акции, участники которых выступают в защиту свободы прессы, проходят во Франции с ноября 2020 года. Французы недовольны новым законом, по которому запрещена фото- и видеофиксация полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей