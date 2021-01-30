Парижские протестующие разошлись в районе комендантского часа

В Париже завершилась акция протеста против законопроекта о глобальной безопасности. Ее участники разошлись около 18 часов местного времени (20 часов по Москве), когда во Франции вступает в действие комендантский час.

Ранее префектура полиции предупредила через Twitter, что для тех, кто не соблюдает комендантский час и находится на улице без веских причин, предусмотрен штраф в 135 евро.

В ходе акции в Париже произошли столкновения агрессивно настроенных молодых людей с полицейскими. Демонстранты бросали в правоохранителей бутылки и петарды, скандировали оскорбительные лозунги, стражи правопорядка отвечали водометами и слезоточивым газом. После того как манифестанты разошлись, на парижской площади Республики оставались лишь журналисты, которые освещали акцию, пишет РИА Новости.

Многочисленные акции, участники которых выступают в защиту свободы прессы, проходят во Франции с ноября прошлого года.