Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении обсудили карабахский транспорт

Первое заседание трехсторонней рабочей группы провели в Москве вице-премьер России Алексей Оверчук, а также его азербайджанский и армянский коллеги Шахин Мустафаев и Мгер Григорян. Политики рассмотрели основные направления совместной работы по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.

Так, стороны договорились, что создадут экспертные подгруппы по различным видам транспорта, вопросам обеспечения перевозок, включая их безопасность. 5 февраля должны состояться их первые заседания. Следующее заседание трехсторонней рабочей группы также пройдет в Москве, дата будет согласована в рабочем порядке, сообщается на сайте кабмина.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе закончились 10 ноября. В этот день было опубликовано совместное заявление Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе и вводе в Карабах российских миротворцев.