Под Волгоградом вырастили осетров для получения самой дорогой икры

Специалисты рыборазводного завода в Волгоградской области вырастили осетров – альбиносов с золотистым оттенком.

"На заводе у нас из семи тысяч общего стада десять осетров – альбиносы. Они не чисто белого цвета, а с желтым оттенком, золотистые, поэтому мы называем их "золотыми рыбками", – рассказал ТАСС главный рыбовод Медведицкого экспериментального завода Михаил Кирдеев.

Сейчас рыбам по три года, весит каждая по два килограмма. В 10 – 15 лет они станут половозрелыми и очень вероятно, что у них появится самая ценная и дорогая в мире икра, которая не привычного черного, а белого или золотого цвета. А в последнем случае осетров оставят для воспроизводства.