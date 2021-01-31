Во Франции арестована банда похитителей вина

Французская полиция вышла на след банды, которая похитила тысячу шестьсот бутылок дорогого вина в пригороде Бордо. Кража произошла в сентябре 2020 года.

Как сообщает ТАСС, задержаны семь человек, у них при обыске обнаружена часть похищенного. Большинство из них являлись родственниками и были прекрасно известны полиции по другим преступлениям. Четверо главных злоумышленников заключены под стражу.

По информации французских СМИ, среди украденных вин была продукция известнейших домов, таких как Шато Латур, Шато О-Брион, Петрюс.