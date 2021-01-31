"Палмейрас" выиграл Кубок Либерталорес в бразильском финале на "Маракане"

В финале Кубка Либертадорес встретились бразильские "Палмейрас" и "Сантос". Победу с результатом 1:0 одержал "Палмерйас".

В Рио-де-Жанейро, на знаменитом стадионе "Маракана" встретились два представителя штата Сан-Пауло – "Палмерйас" и "Сантос". Судьбу трофея решил гол Брено Энрике. Полузащитник "Палмейраса" отличился на девятой добавленной к основному времени минуте. В составе победителей играл чемпион России, бывший нападающий "Спартака" Луиз Адриано.

"Палмейрас" выиграл Кубок Либертадорес во второй раз в истории. Первая победа была одержана в 1999 году. Теперь клуб из Сан-Пауло представит Южную Америку на клубном чемпионате мира, который пройдет в феврале в Катаре.