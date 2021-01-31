Водитель выкинул подростка из маршрутки, делом занялась прокуратура

В воскресенье, 31 января, в Южно-Сахалинске произошел конфликт с участием водителя маршрутки и его несовершеннолетнего пассажира.

Как сообщают местные СМИ, между перевозчиком и подростком возникла перепалка, после чего мужчина буквально силой вытащил мальчика из салона микроавтобуса. На этом стороны не успокоились и устроили потасовку на остановке общественного транспорта.

По одной из версий, причиной противостояния мог стать неисправный проездной билет – сейчас изучением обстоятельств инцидента занялись сотрудники прокуратуры, уже начавшие проведение проверки.

Произошедшим заинтересовался и глава региона Валерий Лимаренко, потребовавший разобраться в ситуации и отметивший, что "такое обращение с ребенком, чем бы оно ни было продиктовано, недопустимо".

Известно, что водителя временно отстранили от работы и сейчас он дает объяснение своему поступку.