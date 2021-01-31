У пожилых людей появился всемирный праздник

Папа Римский Франциск учредил всемирный католический день пожилых людей. Он будет отмечаться в четвертое воскресенье июля, когда римско-католическая церковь поминает дедушку и бабушку Иисуса Христа святых Иоакима и Анну.

Выступая с воскресным обращением к верующим в связи с традиционной молитвой "Ангел Господень", понтифик посетовал, что пожилые люди зачастую бывают забыты.

"Так не будем забывать это богатство, будем беречь основы и передавать их", – призвал папа Франциск, слова которого приводит РИА Новости.

Понтифик подчеркнул, что старость "является даром", и объявил об учреждении нового праздника.