В РПЦ появится новый святой

Многолетнего насельника Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина) могут причислить к лику святых Русской православной церкви, сообщил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). На своей странице в Instagram он написал, что сейчас идет сбор материалов для прославления в лике святых. Всем, кому старец оказывал благодатную помощь, о "вышеестественных" событиях, которые происходили после кончины архимандрита, и пр., предложено сообщать об этом через сайт Псково-Печерского монастыря.

Отец Иоанн родился в 1910 году в Орле. Получив светское образование, работал бухгалтером, в годы Великой Отечественной войны — бухгалтером отдела снабжения Московской железной дороги. После войны начал служить в московских храмах. За ревностные проповеди получил семь лет исправительно-трудовых лагерей по 58-й статье "за антисоветскую агитацию". Пострижен в монахи в 1967 году. Скончался в 2006 году.